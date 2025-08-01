Die fliegenden Ärzte
Folge 16: Abschied für immer?
45 Min.Ab 6
Ein neues Gerücht macht die Runde in Coopers Crossing: Demnach steht eine Eheschließung zwischen Tom und Chris unmittelbar bevor. Doch als Tom einen Fernsehbericht über eine Hungersnot in Äthiopien sieht, bekommt er Skrupel. Er beschließt, mit einem Ärztehilfskomitee nach Äthiopien zu gehen. Dorthin will Chris Tom nicht folgen. Sie wird seine Nachfolgerin auf der Station der "Flying Doctors" ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH