Die fliegenden Ärzte
Folge 13: Von Feinden umgeben
45 Min.Ab 12
Adrian Bailey ist der Sohn eines reichen Minenbesitzers - und ein äußerst risikofreudiger Geselle. Als er versucht, mit einem Fahrrad das Outback zu durchqueren, muss er von den "Flying Doctors" gerettet werden. Wenig später erreichen Tom während eines Routineflugs zwei Notrufe gleichzeitig: Ein kleiner Junge und der unverbesserliche Draufgänger Adrian schweben in Lebensgefahr. Wem soll Tom zuerst helfen? Er entscheidet sich für den Jungen - ein folgenschwerer Entschluss.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH