Die fliegenden Ärzte

Die Leihmutter

Staffel 1Folge 8
Die Leihmutter

Die fliegenden Ärzte

Folge 8: Die Leihmutter

45 Min.Ab 6

Die Windsors wollen endlich ein Kind haben. Da aber Mrs. Windsor keine Kinder bekommen kann, entschließen sie sich zu einer Leihmutter. Prue Browning ist schließlich bereit, für die Windsors ein Kind auszutragen. Doch dann will Prue das Baby nicht hergeben ...

