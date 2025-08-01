Die fliegenden Ärzte
Folge 24: Komödianten in der Stadt
44 Min.
Eine langerwartete Theatertruppe trifft in Coopers Crossing ein. Doch kaum angekommen, scheinen die fahrenden Schauspieler vom Pech verfolgt zu sein: Erst bricht sich Hauptdarsteller Rick ein Bein, dann brennt der Manager, der ihn vertreten könnte, mit der Theaterkasse durch. Sofort organisiert Violet eine Hilfsaktion für die Truppe, und Joe übernimmt Ricks Rolle ...
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH