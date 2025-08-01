Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Staffel 1Folge 25
Folge 25: Wer andern eine Grube gräbt ...

45 Min.Ab 6

Die Wahl der "Queen of the Outback" steht an. Für Coppers Crossing soll Emma am Wettbewerb teilnehmen. Violet hält den ganzen Ort mit den Vorbereitungen dazu auf - und überwirft sich schließlich mit Emma. Die zieht daraufhin ihre Kandidatur zurück. Währenddessen wird Kate, die in einem anderen Ort übernachten muss, von zwei Fallenstellern überfallen ...

