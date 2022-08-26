Die Garten-Retter: Polen
Folge vom 26.08.2022: Vom Hochhaus in den Garten
24 Min.Folge vom 26.08.2022
Das junge Pärchen Karolina und Adrian erwarten schon bald ihr erstes Kind und sind deshalb vom Hochhaus in ein Häuschen mit Garten gezogen. Bloß wissen sie nicht so recht, was sie mit dem Garten anfangen sollen. Ihre Versuche scheiterten kläglich, weshalb Dominiks Aufkreuzen im Baumarkt genau zum richtigen Zeitpunkt kam. Dominik und sein Team gestalten eine große Holzterrasse, umgeben von bunten Stauden und Sträuchern und eine Ecke zum Entspannen!
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Genre:Haus und Garten, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.