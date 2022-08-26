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Die Garten-Retter: Polen

Ein Platz zum Sonnen

HGTVFolge vom 26.08.2022
Ein Platz zum Sonnen

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Die Garten-Retter: Polen

Folge vom 26.08.2022: Ein Platz zum Sonnen

23 Min.Folge vom 26.08.2022

Eine vierköpfige Familie lebt in einer schönen Wohnung und hat einen 70 Quadratmeter großen Garten. Das Problem ist, dass sich darunter eine Garage befindet, weshalb der Garten entweder unter Wasser steht oder zu trocken ist. Und auch die Terrasse ist nicht mehr das, was sie einmal war. Mit völlig freier Hand und einem Budget von 2.200 Euro bauen Dominik und sein Team eine Terrasse aus Betonplatten und exotischen Dielen, die zum Essen und Faulenzen einlädt. Beete, Buchsbäume und bunte Blumen verleihen dem neu gestalteten Garten den letzten Schliff.

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