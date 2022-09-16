Die Garten-Retter: Polen
Folge vom 16.09.2022: Die Blumen von Mama
24 Min.Folge vom 16.09.2022
Im langweiligen Garten am Haupteingang eines Wohnkomplexes von Rafal und Andrii gibt es nur Rasen und ein paar Blumen von Rafals Mutter. Die beiden mögen die Gartenarbeit, doch so richtig sieht man das dem Außenbereich nicht an. Ihnen fehlt einfach die Zeit. Um die Rasenfläche in einen Traumgarten zu verwandeln, pflanzt Dominik die Blumen von Mama um, baut eine Terrasse mit Pergola sowie einen Sichtschutz aus Weidengeflecht. Stützen für Kletterpflanzen verleihen dem Garten zusätzlichen Charme.
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Genre:Haus und Garten, Natur
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.