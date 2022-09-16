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Die Garten-Retter: Polen

Hauptsache Pilze

HGTVFolge vom 16.09.2022
Hauptsache Pilze

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Die Garten-Retter: Polen

Folge vom 16.09.2022: Hauptsache Pilze

24 Min.Folge vom 16.09.2022

Ein Pärchen lebt in einer kleinen Eigentumswohnung – die sie hauptsächlich wegen dem 100 Quadratmeter großen Garten gekauft haben. Der Garten verläuft in L-Form und hat eine Terrasse und einen Bereich für die Kinder. Doch den Eltern fehlt die Inspiration, den Garten mit Pflanzen und Blumen zu füllen und geschickt anzulegen. Dominiks Plan ist es, viele Blumen, Efeu und Gräser anzupflanzen und eine Ecke zum Entspannen und eine zum Spielen für die Kinder zu gestalten.

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