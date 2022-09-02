Die Garten-Retter: Polen
Folge vom 02.09.2022: Freudentränen
24 Min.Folge vom 02.09.2022
Iza und ihre 6-jährige Tochter haben vor zwei Jahren einen Neuanfang gewagt und sind in ein neues Zuhause mit einem 60 Quadratmeter großen Garten gezogen. Mutter Iza hat seitdem die Gartenarbeit alleine in die Hand genommen und mit wenigen Mitteln versucht, so viel wie möglich aus dem Garten herauszuholen. Doch so richtig zufrieden ist sie mit dem Ergebnis nicht. Umso glücklicher sind sie über die Begegnung mit Gartenprofi Dominik im Baumarkt, der mit seinem Team ein Gartenwunder vollbringt, mit dem keine der beiden je gerechnet hat.
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Genre:Haus und Garten, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.