Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

VW Corrado VR6

DMAXFolge vom 01.02.2016
VW Corrado VR6

VW Corrado VR6Jetzt kostenlos streamen

Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Folge vom 01.02.2016: VW Corrado VR6

44 Min.Folge vom 01.02.2016

Mit dem Corrado brachte VW Ende der 80er ein technisch ausgeklügeltes Sportcoupé auf den Markt. 190 PS beschleunigen den VR6, das leistungsstärkste Modell der Reihe, in sieben Sekunden von null auf hundert. Das Handling des Wagens begeistert besonders sportliche Fahrer. Obwohl der Corrado nicht gerade günstig war, wurden fast 100 000 Stück verkauft. Mike Brewer und Edd China haben im Internet einen VR6 für 1350 Euro entdeckt. Ein absoluter Spottpreis, vorausgesetzt das Auto hat keine schwerwiegenden technischen Mängel.

Alle verfügbaren Folgen