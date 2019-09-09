Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 09.09.2019: Plymouth Barracuda, Teil 1
45 Min.Folge vom 09.09.2019Ab 6
Ein Zeitsoldat möchte in den USA für 5000 Dollar seinen Plymouth Barracuda verkaufen. Bei solchen Schnäppchen steht Mike Brewer Gewehr bei Fuß. Der Motor des Wagens macht zwar einen sehr müden Eindruck, aber die Original-Maschine des Wagens war schon immer ein wenig schwach auf der Brust. Und in der Werkstatt der Gebrauchtwagen-Profis steht ein 5,7-Liter-Hemi bereit. Somit stellt dieser Makel für die erfahrenen Autoexperten kein großes Problem dar. Chef-Mechaniker Ant Anstead verwandelt den 60er-Jahre-Klassiker in einen leistungsstarken Dragster.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.