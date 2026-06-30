Der Mann meiner SchwesterJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 2: Der Mann meiner Schwester
35 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 12
Lilli genießt es, inmitten ihrer Geschwister in den Tag zu starten, auch wenn Julia sich weiterhin querstellt. Unwissentliche Unterstützung erhält Lilli von Sebastian, der im Sonnenhof die Rettung für ihre angeschlagene Ehe sieht. So überrascht Julia die glückliche Lilli doch noch mit ihrer Zusammenarbeit. Als Julia der Familie allerdings Sebastian vorstellt, steht Lilli geschockt dem Mann aus der Angelhütte gegenüber, der sich nun als Ehemann ihrer Schwester entpuppt.
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn