Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 3: Unmögliche Umstände
33 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Lilli weiß nicht, wie sie vor Julia auf Sebastian reagieren soll. Der überwindet seinen Schreck zuerst und tut, als wären sie sich noch nie begegnet. Auch wenn Lilli auf die Scharade mäßig überzeugend einsteigt, sucht sie alsbald die Aussprache mit Sebastian. Das gestaltet sich im Trubel der Vorbereitungen zur Wiedereröffnung des Sonnenhofs jedoch schwierig. Erst am Abend bietet sich die Chance - und prompt wird die verbotene Anziehung zwischen ihnen wieder spürbar...
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn