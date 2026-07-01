Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Unmögliche Umstände

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 01.07.2026
Unmögliche Umstände

Unmögliche UmständeJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 3: Unmögliche Umstände

33 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Lilli weiß nicht, wie sie vor Julia auf Sebastian reagieren soll. Der überwindet seinen Schreck zuerst und tut, als wären sie sich noch nie begegnet. Auch wenn Lilli auf die Scharade mäßig überzeugend einsteigt, sucht sie alsbald die Aussprache mit Sebastian. Das gestaltet sich im Trubel der Vorbereitungen zur Wiedereröffnung des Sonnenhofs jedoch schwierig. Erst am Abend bietet sich die Chance - und prompt wird die verbotene Anziehung zwischen ihnen wieder spürbar...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
SAT.1
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Alle 1 Staffeln und Folgen