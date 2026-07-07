Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 7: Nachwehen
34 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12
Lilli ist erleichtert, dass ihre Geschwister es ihr nicht übel nehmen, dass ihr Vater sie vor seinem Tod angerufen hat - alle bis auf Julia. Die ist tief getroffen, dass ihr Vater sich mit seiner letzten Mission nicht an sie, sondern ausgerechnet an Lilli gewendet hat. Lilli ist dennoch entschlossen, die Versöhnung mit ihrer Schwester nicht aufzugeben, auch wenn Julia nicht bereit ist, ihr zu vergeben.
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn