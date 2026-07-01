Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 8: Gegenläufigkeit
35 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Aufgewühlt gesteht Lilli Becky die Wahrheit, als diese dahinterkommt, dass ausgerechnet Sebastian der Mann ist, dem Lilli in der Angelhütte begegnet ist. Lilli beteuert, dass sie gegen die Anziehung ankämpft und für nichts die Versöhnung mit Julia riskieren will. Sie ahnt nicht, dass es Sebastian ganz ähnlich geht.
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn