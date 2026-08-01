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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Asche zu Asche

SAT.1Staffel 1Folge 36vom 17.08.2026
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 36: Asche zu Asche

35 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

Im Sonnenhof sorgt die Nachricht, dass die Urne mit der Asche ihres Vaters abhandengekommen ist, für Aufruhr unter den Lamminger-Geschwistern. Trost findet Lilli in dieser Situation erneut bei Marc, während Konstantin, der sich die Schuld an dem Fiasko gibt, von Ella aufgefangen wird. Während die Lammingers nun einen würdigen Weg suchen, sich von ihrem Vater zu verabschieden, keimt in Julia der Verdacht, dass ihr Arbeitgeber mit der E.Coli-Verseuchung zu tun haben könnte.

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