Der Moment der EntscheidungJetzt ohne Werbung streamen
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 39: Der Moment der Entscheidung
34 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Lilli muss sich vor ihrer Familie zu dem Fehler bekennen, die drohende Zwangsveräußerung des Sonnenhofs vor ihr verschwiegen zu haben. Dennoch bittet sie die Geschwister inständig, der gemeinsamen Zukunft in dem Landgasthof eine Chance zu geben. Doch bei Ansicht des Rückzahlungsplans gelangt Julia zu der Überzeugung, dass die Familie den Sonnenhof lieber verkaufen sollte. Zu Lillis Kummer scheinen sich die anderen Geschwister dieser Einschätzung anzuschließen.
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn