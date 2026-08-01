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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Der Moment der Entscheidung

SAT.1Staffel 1Folge 39vom 20.08.2026
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 39: Der Moment der Entscheidung

34 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

Lilli muss sich vor ihrer Familie zu dem Fehler bekennen, die drohende Zwangsveräußerung des Sonnenhofs vor ihr verschwiegen zu haben. Dennoch bittet sie die Geschwister inständig, der gemeinsamen Zukunft in dem Landgasthof eine Chance zu geben. Doch bei Ansicht des Rückzahlungsplans gelangt Julia zu der Überzeugung, dass die Familie den Sonnenhof lieber verkaufen sollte. Zu Lillis Kummer scheinen sich die anderen Geschwister dieser Einschätzung anzuschließen.

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