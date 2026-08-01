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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Die Beisetzung

SAT.1Staffel 1Folge 41vom 24.08.2026
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Folge 41: Die Beisetzung

35 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 12

Die anstehende Beisetzung ihres Vaters weckt bei Lilli die Hoffnung, die Familie einander wieder näher zu bringen. Aber Julia ist zunächst unversöhnlich und weiterhin entschlossen, nach Düsseldorf zurückzukehren. Dann entdeckt Konstantin jedoch einen Brief ihres verstorbenen Vaters, der große Emotionen auslöst und daher nicht ohne Wirkung auf die Geschwister bleibt. Kommt es doch noch zu einem Meinungsumschwung zugunsten des Sonnenhofs?

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