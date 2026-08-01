Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 44: Mut zur Nähe
34 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12
Nach Marcs Liebesgeständnis scheint sich Lillis Befürchtung zu bewahrheiten, dass sich ihr Verhältnis nun verkrampfen könnte. Eine ehrliche Aussprache zeigt dann aber, dass sie beide zu sehr darauf bedacht waren, Rücksicht auf den jeweils anderen zu nehmen. Prompt lockert sich die Stimmung auf, doch dann kommt in Lilli ein Gefühl auf, das sie ungern wahrhaben will. Währenddessen steht Konstantin kurz davor, Ella sein dunkles Geheimnis anzuvertrauen.
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn