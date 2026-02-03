Der Schatz von WiesenkirchenJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 22: Der Schatz von Wiesenkirchen
35 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Während Vicki und Simon sich richtig gut verstehen, seitdem sie ihr kompliziertes Verhältnis geklärt haben, sehen ihre Freunde in ihnen das neue Traumpaar. Als Josie beschließt, mit ihrem neuen Ausbildungsziel ins nächste Kapitel ihres Lebens zu starten, rät sie Vicki, selbiges zu tun. Während Vicki tatsächlich beginnt zu überlegen, das schöne Gefühl der leisen Verliebtheit zuzulassen, erhält Simon einen unerwarteten Anruf, der ihn sehr aufwühlt.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln