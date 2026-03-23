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Die Landarztpraxis

Geliebte Freundin

SAT.1Staffel 4Folge 56vom 23.03.2026
Geliebte Freundin

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Die Landarztpraxis

Folge 56: Geliebte Freundin

34 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12

Vicki kann Fabians Liebesgeständnis nicht erwidern. Sie sieht in ihm nur einen sehr guten Freund. Während Fabian tapfer hofft, dass sich zwischen ihnen nichts ändern wird, fragt sich Vicki unsicher, ob ihre Freundschaft die einseitigen Gefühle überstehen kann. Ihre privaten Probleme rücken in den Hintergrund, als sie sich zusammen um die asthmakranke Oma von Lukas' vermeintlichem Sohn Oskar kümmern. Eigentlich müsste diese in Kur, aber was wird dann aus Oskar?

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