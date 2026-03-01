Freundschaft oder Liebe?Jetzt ohne Werbung streamen
Die Landarztpraxis
Folge 55: Freundschaft oder Liebe?
35 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Vicki kämpft mit Simons Zurückweisung und findet bei Fabian Ablenkung. Doch dabei rutscht Fabian im Halbschlaf ein Liebesgeständnis heraus. Während der sich darüber gar nicht bewusst ist, muss Vicki sich fragen, was es zu bedeuten hat. Vicki ist erleichtert, als sich zunächst alles als ein Missverständnis herauszustellen scheint. Doch als sie Fabian daraufhin amüsiert von ihrem Verdacht berichtet, ist dieser entgegen aller Vorsätze ehrlich.
Genre:Drama, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln