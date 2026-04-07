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Die Landarztpraxis

Ein verletztes Herz

SAT.1Staffel 4Folge 65vom 07.04.2026
Ein verletztes Herz

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Die Landarztpraxis

Folge 65: Ein verletztes Herz

33 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

Trotz ihrer Verletzung ist Vicki wild entschlossen, sich von ihrem Liebesschmerz nicht unterkriegen zu lassen. Während Vicki die Praxisbelegschaft und ihre Freundin Bianca mit ihrer abgeklärten Souveränität überrascht, beschleicht Fabian das unwohle Gefühl, dass Vicki ihnen allen nur etwas vormacht. Deswegen sucht Fabian Max auf und bittet ihn, für Vicki da zu sein. In den tröstenden Armen ihres Bruders kann Vicki ihrem Liebeskummer dann doch endlich freien Lauf lassen.

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