Die Wahrheit über VäterJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 62: Die Wahrheit über Väter
34 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Vicki und Simon schweben nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht im siebten Himmel. Während Vicki Fabians Halbschwester Ella kennenlernt, die nach Wiesenkirchen zurückgekehrt ist, um sich mit dem erkrankten Georg zu versöhnen, bereitet Simon eine Überraschung für sie vor: ein romantisches Picknick. Als das Date jedoch ins Wasser fällt, muss Simon improvisieren. Unterdessen sieht Ella ihre Zweifel bestätigt, als Georg sich vor Oskar im Ton vergreift.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
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