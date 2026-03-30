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Die Landarztpraxis

Liebesglück

SAT.1Staffel 4Folge 61vom 30.03.2026
Liebesglück

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Die Landarztpraxis

Folge 61: Liebesglück

35 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12

Vicki und Simon haben endlich alle Hindernisse hinter sich gelassen. Mit einem liebevollen Kuss zeigen sie ganz Wiesenkirchen, dass sie nun ein Paar sind. Bei einem Familienabend mit den Raichingers will Max dem neuen Mann im Leben seiner Schwester auf den Zahn fühlen. Unterdessen gerät Fabian mit Georg aneinander, weil der trotz seines Alzheimers allein eine Reise machen möchte. Als Fabian und Isa nicht mehr weiterwissen, taucht unerwartet ein rettender Engel auf.

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