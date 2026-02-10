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Die Landarztpraxis

Blick ins Herz

SAT.1Staffel 4Folge 27vom 10.02.2026
Blick ins Herz

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Die Landarztpraxis

Folge 27: Blick ins Herz

35 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12

Vicki ist überrascht, als Simon sie um eine Aussprache bittet. Doch die wird unbeabsichtigt von Simons Ex-Frau torpediert, die wegen ihrer Diabetes-Erkrankung ärztliche Hilfe braucht. Als Simon die beiden Frauen in einem scheinbar vertrauten Gespräch sieht, glaubt er fälschlich, dass Vicki sich bei Christin Informationen über seine Vergangenheit eingeholt hat. Doch Simon begreift seinen Fehler und er öffnet sich Vicki, die von dem traumatischen Verlust seines Sohnes erfährt.

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