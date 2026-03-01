Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die Landarztpraxis

Elternliebe

SAT.1Staffel 4Folge 52vom 17.03.2026
Joyn Plus
Elternliebe

ElternliebeJetzt ohne Werbung streamen

Die Landarztpraxis

Folge 52: Elternliebe

34 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Vicki und Simon sind alarmiert, als ein zuckerkrankes Touristenkind verschwindet. Erst in letzter Minute findet Simon eine Spur, die ihn zu dem bereits bewusstlosen Kind führt. So kann er dafür sorgen, dass Vicki es gerade noch rechtzeitig mit Insulin versorgt. Das bewegende Erlebnis bringt Simon dazu, sich auch der eigenen Vergangenheit zu stellen. Vicki spendet ihm Trost und Kraft, sodass Simon das Gefühl hat, einen weiteren Schritt zu seiner Heilung gemacht zu haben.

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen