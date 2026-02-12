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Die Landarztpraxis

Nachricht an den Dorffunk

SAT.1Staffel 4Folge 29vom 12.02.2026
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Die Landarztpraxis

Folge 29: Nachricht an den Dorffunk

34 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12

Dass Vicki und Simon sich immer besser verstehen, bleibt keinem verborgen. Der Dorffunkt erklärt sie schon bald zum neuen Traumpaar von Wiesenkirchen. Als Max davon Wind bekommt, regt sich seine brüderliche Sorge. Doch Vicki beruhigt ihn. Auch wenn sie zugibt, dass Simon sie nicht kaltlässt, glaubt sie, dass er zuerst seine Vergangenheit verarbeiten muss. Da sie nicht ahnt, dass Simon mittlerweile bereit wäre, sich auf Vicki einzulassen, bremst sie ihn unwissentlich aus.

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