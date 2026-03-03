Ohne ein Wort des AbschiedsJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 42: Ohne ein Wort des Abschieds
35 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Vicki erfährt, dass Simon Wiesenkirchen verlassen hat, um wieder einen freien Kopf zu bekommen. Dass er sich nicht mal von ihr verabschiedet hat, schmerzt Vicki. Doch aus Angst, von ihrem Liebeskummer übermannt zu werden, will sie nach vorne schauen. Während Vicki sich trotz ihrer verletzten Gefühle aber Sorgen um Simon macht, ahnt sie nicht, dass der sich in Frankfurt auf die Spur des Unfallfahrers macht, der seinen Sohn auf dem Gewissen hat.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln