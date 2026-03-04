Die Landarztpraxis
Folge 43: Kompetenzgerangel
Alexandra stört es, wie viel Verständnis Fabian Vicki gegenüber aufbringt. Als diese sich dann auch noch ungefragt in die Behandlung eines Patienten von Alexandra einbringt, beschwert sie sich bei Fabian und unterstellt ihm, aufgrund seiner Gefühle nicht objektiv zu sein. Fabian sieht sich gezwungen, Vicki zurechtzuweisen und es kommt zu einem ersten Streit zwischen den beiden Freunden.
