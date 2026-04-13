Die Landarztpraxis
Folge 69: Gedächtnislücke
34 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Vicki will Simon nicht weiter hinterhertrauern und konzentriert sich lieber auf ihren Patienten Klaus. Denn die Krankheitssymptome von Resis Schulfreund geben ihr noch immer Rätsel auf. So bekommt Vicki gerührt mit, wie Resi und Klaus sich näherkommen. Derweil entwickelt sich Ellas Zusammenarbeit mit Georg zum Fiasko. Als Ella in einer Diskussion zwischen Georg und Donato über das Jubiläumsfest den Fehler richtigerweise bei Georg verordnet, wirft der ihr wütend Verrat vor.
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln