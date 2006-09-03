Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 03.09.2006: Der Scheunenfund
44 Min.Folge vom 03.09.2006Ab 12
Uwe und Manni finden in der Scheune ein echtes Juwel: einen Ford Capri, Baujahr 1972 - die Begeisterung ist groß! Das Schmuckstück ist das ideale Geschenk für Peter, der in den 70er Jahren leidenschaftlich gern Capri fuhr. Mit viel Liebe zum Detail wird der Youngtimer von den Ludolfs wieder fahrtauglich gemacht. Auf einem Sportflughafen soll der Capri anschließend beweisen, was er noch drauf hat. Peter, der seit 13 Jahren nicht mehr Auto gefahren ist, traut sich nicht ans Steuer, aber seine Brüder Uwe und Manni unterziehen den Wagen dem ultimativen Härtetest.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.