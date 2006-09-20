Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 20.09.2006: Voll der Manta
44 Min.Folge vom 20.09.2006Ab 12
Ein Capri und ein Mustang inspirieren Peter dazu, eine alte Leidenschaft wieder aufleben zu lassen: den Opel Manta! Früher besaß Peter 18 verschiedene Modelle des Klassikers und findet, es sei an der Zeit sich wieder eines seiner Lieblings-Autos zuzulegen. Kaum ist ein passendes Modell im Internet gefunden, stürzt sich Peter auf das Objekt seiner Begierde. Zum Unmut von Bruder Günter: Denn, wer kümmert sich dann um das Tagesgeschäft? Manni versucht den Zoff auf dem Schrottplatz mit einer Familienaufstellung und seinen Gartenzwergen zu beschwichtigen.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.