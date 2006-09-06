Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 06.09.2006: Ein Mustang für die Ladies
45 Min.Folge vom 06.09.2006Ab 12
Womanizer Uwe kauft sich einen alten Mustang V8. Mit diesem Auto hatte er früher enorme Chancen bei den Mädchen. Zumindest, soweit er sich erinnern kann. Die Frage ist: Wie reagieren die Frauen heute auf den älter gewordenen Uwe in dem röhrenden Muscle-Car? Technik-Freak Manfred sieht sich dagegen eher als "gespaltene Persönlichkeit". Er kann sich einfach nicht entscheiden. Alte Autos sind zwar schön, aber die moderne Technik hat auch ihre Vorzüge. Ein Rennen auf dem Hockenheim Ring zwischen Uwes Mustang V8 und Mannis Audi A6 soll zeigen, ob die alten Klassiker heute noch mithalten können.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.