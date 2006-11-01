Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 01.11.2006: Oh, du schöner Westerwald
44 Min.Folge vom 01.11.2006Ab 12
Manni hat Lust auf ein Abenteuer! Der jüngste Ludolf beschließt für eine Nacht im Westerwald zu campen. Als Nahrungsquelle soll lediglich die Natur dienen. Angelfreak Uwe ist von dieser Idee begeistert und will seinen Bruder begleiten. Jetzt fehlt nur noch ein geeignetes Fahrzeug. Ein Geländewagen muss her. Der LADA NIVA soll ein Geheimtipp sein, erinnert sich Technik-Freak Manni. Prompt wird das Allrad-Auto im steinigen Gelände und auf schlammigem Untergrund auf seine Offroad-Qualitäten getestet.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.