Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 18.10.2006: Die letzte Fahrt
44 Min.Folge vom 18.10.2006Ab 12
Als Manni und Uwe das alte Mercedes T-Modell zum ludolfschen Schrottplatz bringen, müssen sie feststellen, dass sich die Autoleiche kaum noch zum ausschlachten eignet. Mercedes-Fan Uwe erinnert sich allerdings an einen lang gehegten Traum: Warum nicht in einer Nobel-Karosse beerdigt werden? Und bevor es ernst wird, könnte man schon mal Probe liegen. Mit großer Leidenschaft machen sich die vier Schrott-Experten ans Werk und rüsten den ausrangierten Kombi zum feudalen Sarkophag um. Ganz à la Ludolf versteht sich: Ein bisschen Kitsch muss einfach sein!
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.