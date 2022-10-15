Die Marine - Unser Leben auf See
Folge vom 15.10.2022: Aufbruchstimmung
46 Min.Folge vom 15.10.2022Ab 12
Die „Sachsen“ sticht in See Richtung Island. Die Fregatte nimmt gemeinsam mit Kriegsschiffen aus sechs weiteren Nationen am Manöver „Northern Viking“ teil. Die „Bonn“ macht sich derweil auf den Weg in die griechische Ägäis. Der Einsatzgruppenversorger beliefert den NATO-Verband im Mittelmeer mit Waffen, Proviant und Kraftstoff. Das riesige Wasserfahrzeug hat 9700 Tonnen Fracht geladen. Im Ärmelkanal muss die Besatzung eine erste Bewährungsprobe meistern. Dort herrscht reger Schiffsverkehr und so manches Fischerboot kommt der „Bonn“ gefährlich nah.
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Genre:Dokumentation, Boot
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.