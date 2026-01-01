Die Marine - Unser Leben auf See
Ab 12
Ab 12
Die Marine - Unser Leben auf See
Vom Nordatlantik bis ins Mittelmeer: Diese Serie sticht mit der deutschen Marine in See. Drei Hightech-Wasserfahrzeuge steuern von Wilhelmshaven aus unterschiedliche Ziele an. Die „Sachsen“ nimmt Kurs auf Island. In den eisigen Gewässern rund um die größte Vulkaninsel der Erde nimmt die Fregatte am Manöver „Northern Viking“ teil. Die Besatzung der „Nordrhein-Westfalen“ bereitet sich auf ihre erste Auslandsfahrt vor. Und die „Bonn“ versorgt den NATO-Verband in der griechischen Ägäis mit Waffen, Proviant und Kraftstoff. Fernsehteams begleiten die Soldatinnen und Soldaten drei Monate lang mit TV-Kameras. „Die Marine“ zeigt die Einsätze auf dem Meer aus Sicht der Matrosen und Kommandanten.
Genre:Dokumentation, Boot
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.