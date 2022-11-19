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Die Marine - Unser Leben auf See

Ein Leck an Bord

DMAXFolge vom 19.11.2022
Ein Leck an Bord

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Die Marine - Unser Leben auf See

Folge vom 19.11.2022: Ein Leck an Bord

45 Min.Folge vom 19.11.2022Ab 12

Nach dem NATO-Manöver im Nordatlantik nimmt die „Sachsen“ Kurs auf den Heimathafen in Wilhelmshaven. Auf der Rückfahrt macht die raue See den Soldaten und Soldatinnen zu schaffen. Und Artillerist Vinzenz steht zudem vor einer weiteren Herausforderung. Ein Vorgesetzter überprüft das Know-how des Artilleristen. Von dem Neuling an Bord wird erwartet, dass er sich mit Torpedos, Geschütztürmen und Maschinengewehren auskennt. Und die „Bonn“ löst in der Ägäis die „Lübeck“ ab. Doch vorher soll der Einsatzgruppenversorger die deutsche Fregatte betanken.

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