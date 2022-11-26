Take Off für die BordhubschrauberJetzt kostenlos streamen
Die Marine - Unser Leben auf See
Folge vom 26.11.2022: Take Off für die Bordhubschrauber
44 Min.Folge vom 26.11.2022Ab 12
Die Besatzung der Fregatte „Sachsen“ trainiert auf dem Weg in den Heimathafen riskante Flugmanöver mit dem Helikopter. Aus dem Hubschrauber werden bei voller Fahrt Soldaten und Ausrüstung für eine Notfallübung abgeseilt. Das ist bei Wind und Wetter kein leichtes Unterfangen. Auf dem deutschen Kriegsschiff „Nordrhein-Westfalen“ bereitet Kapitänleutnant René unterdessen das Aufmunitionieren des Geschützturms vor. Die Crew visiert bei einer Schießübung auf hoher See aus großer Entfernung einen drei mal drei Meter großen Druckluftballon an.
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Genre:Dokumentation, Boot
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.