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Die Marine - Unser Leben auf See

Take Off für die Bordhubschrauber

DMAXFolge vom 26.11.2022
Take Off für die Bordhubschrauber

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Die Marine - Unser Leben auf See

Folge vom 26.11.2022: Take Off für die Bordhubschrauber

44 Min.Folge vom 26.11.2022Ab 12

Die Besatzung der Fregatte „Sachsen“ trainiert auf dem Weg in den Heimathafen riskante Flugmanöver mit dem Helikopter. Aus dem Hubschrauber werden bei voller Fahrt Soldaten und Ausrüstung für eine Notfallübung abgeseilt. Das ist bei Wind und Wetter kein leichtes Unterfangen. Auf dem deutschen Kriegsschiff „Nordrhein-Westfalen“ bereitet Kapitänleutnant René unterdessen das Aufmunitionieren des Geschützturms vor. Die Crew visiert bei einer Schießübung auf hoher See aus großer Entfernung einen drei mal drei Meter großen Druckluftballon an.

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