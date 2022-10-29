Die Marine - Unser Leben auf See
Folge vom 29.10.2022: Spione am Horizont
44 Min.Folge vom 29.10.2022Ab 12
Der Obergefreite Vinzenz ist auf der Fregatte „Sachsen“ für die Reinigung der Leichtgeschütze und der Maschinengewehre zuständig. Die Besatzung des Hightech-Wasserfahrzeugs macht sich zudem bereit für ein Manöver, das höchste Konzentration erfordert. Das Kriegsschiff wird auf hoher See betankt. Zu diesem Zweck muss die „Sachsen“ an einen US-Versorger andocken. Und vor der spanischen Küste probt die deutsche Marine unter Deck einen Löscheinsatz. Der Crew bleiben zwölf Minuten, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und Verletzte zu bergen.
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Genre:Dokumentation, Boot
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.