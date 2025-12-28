Staffel 1Folge 1vom 28.12.2025
Erich PriebkeJetzt kostenlos streamen
Die Nazi-Jäger
Folge 1: Erich Priebke
42 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Als SS-Hauptsturmführer war Erich Priebke im März 1944 in den Ardeatinischen Höhlen maßgeblich an der Erschießung von 335 italienischen Zivilisten beteiligt. Ein amerikanisches Fernseh-Team spürt den Verbrecher 50 Jahre nach dem Massaker in Argentinien auf, wo er als freier Mann lebt. Endlich erfahren die Opfer von damals Gerechtigkeit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Nazi-Jäger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:CA, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Enterprises GmbH