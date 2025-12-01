Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Nazi-Jäger

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 29.12.2025
Adolf Eichmann

Adolf Eichmann

Die Nazi-Jäger

Folge 5: Adolf Eichmann

42 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

In den 1960er Jahren lebt der Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann inkognito am Stadtrand von Buenos Aries, Argentinien. Eichmann war der Architekt des Todes, er gestaltete die Rahmenbedingungen zur Auslöschung von sechs Millionen Juden. Der israelische Geheimdienst ist ihm auf den Fersen.

