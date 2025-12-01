Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Nazi-Jäger

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 28.12.2025
Franz Strangl / Gustav Wagner

Franz Strangl / Gustav WagnerJetzt kostenlos streamen

Die Nazi-Jäger

Folge 2: Franz Strangl / Gustav Wagner

42 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12

Franz Strangl war Kommandant der Vernichtungslager Sobibor und Treblinka und schickte 800.000 Menschen in den Tod. Nazi-Jäger Simon Wiesenthal folgte 1964 den Spuren des Massenmörders, die ihn nach Brasilien brachten. Nach seiner dortigen Festnahme verurteilte ihn ein Gericht in Düsseldorf zu lebenslanger Haft.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Nazi-Jäger
Kabel Eins Doku

Die Nazi-Jäger

Alle 1 Staffeln und Folgen