Staffel 1Folge 2vom 28.12.2025
Franz Strangl / Gustav WagnerJetzt kostenlos streamen
Die Nazi-Jäger
Folge 2: Franz Strangl / Gustav Wagner
42 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Franz Strangl war Kommandant der Vernichtungslager Sobibor und Treblinka und schickte 800.000 Menschen in den Tod. Nazi-Jäger Simon Wiesenthal folgte 1964 den Spuren des Massenmörders, die ihn nach Brasilien brachten. Nach seiner dortigen Festnahme verurteilte ihn ein Gericht in Düsseldorf zu lebenslanger Haft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Nazi-Jäger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:CA, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Enterprises GmbH