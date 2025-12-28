Staffel 1Folge 3vom 28.12.2025
Herbert Cukurs
Die Nazi-Jäger
Folge 3: Herbert Cukurs
42 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Er wurde "Der Henker von Riga" genannt: Der Lette Herbert Cukurs kollaborierte mit den Nazis und soll für die Ermordung von über 30.000 Menschen verantwortlich gewesen sein. Dem Verbrecher gelang es, sich nach Brasilien abzusetzen, wo er fast 20 Jahre lang in Freiheit lebte. Erst als ihm der israelische Geheimdienst auf die Spur kam, musste er für seine Gräueltaten büßen.
Die Nazi-Jäger
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:CA, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Enterprises GmbH