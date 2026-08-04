Staffel 1Folge 4vom 04.08.2026
Paul TouvierJetzt kostenlos streamen
Die Nazi-Jäger
Folge 4: Paul Touvier
42 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Paul Touvier war ein französischer Nazi-Kollaborateur, der 1946 in Abwesenheit zum Tode verurteilt wurde. Durch die Unterstützung rechtsradikaler kirchlicher Kreise gelang ihm immer wieder die Flucht, so dass er erst Jahrzehnte nach seiner Verurteilung festgenommen werden konnte.
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Die Nazi-Jäger
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Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:CA, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ZDF Enterprises GmbH