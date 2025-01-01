Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwischen Küche und Comedy mit Mademoiselle Nicolette

Folge 1: Zwischen Küche und Comedy mit Mademoiselle Nicolette

21 Min.Ab 12

Claudia Obert trifft auf die Transgender-Schönheit und -Influencerin Mademoiselle Nicolette. Während sie mit ihr aus Nicolettes Kochbuch beide Gerichte zubereiten, sprechen sie über Männer, Käsespätzle und wie man im Internet erfolgreich wird.

