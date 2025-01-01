Staffel 1Folge 6
Die Obert Connection
Folge 6: Prank-Nachhilfe mit Marc-René Lochmann
20 Min.Ab 12
Der Influencer und Comedian Marc-René Lochmann nimmt Claudia diesmal ordentlich auf die Schippe. Mit einem guten Glas Champagner ist der Prank aber gleich wieder vergessen. Dann zeigt er ihr, wie man ein Video dreht, es schneidet und online stellt.
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
