Staffel 1Folge 5
Die Obert Connection
Folge 5: Zwischen Schampus und Web Cam mit Hanna Secret
19 Min.Ab 16
Claudia Obert hat diesmal die Sexinfluencerin und das Erotikmodel Hanna Secret zu Gast. Gemeinsam sprechen sie über Hannas Business und sie bringt Claudia dazu, mit ihren Reizen zu spielen. Zudem erklärt sie, was es mit Dirty Coins auf sich hat.
